Manager cinese innamorato di Civitavecchia fa recapitare 1200 mascherine al San Paolo

Peng Leyi è uno dei cittadini cinesi che sono rimasti stregati dalla nostra cittadina nel corso degli anni. Avendo visto nel suo paese quello che ha significato l’epidemia, informato dall’ex sindaco Alessio De Sio della situazione in Italia, e ancora più dettagliatamente dell’ospedale San Paolo, non ha voluto far mancare il suo apporto donando oltre 1200 mascherine sanitarie che rapidamente sono giunte alla Asl Roma 4. Il gesto di Joe è quello di un uomo che, pur a 8000 km di distanza, ama la nostra città. Questo contributo migliorerà la situazione del personale del San Paolo che in questi giorni sta lottando senza esitazione davanti al virus.