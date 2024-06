Se l’ex direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga non è stata riconfermata alla guida della Asl Roma4, il motivo sarebbe da inquadrare anche nel veto regionale di Fratelli d’Italia, in particolar modo del consigliere regionale Emanuela Mari. Radio politica trasmette uno scenario politico che avrebbe determinato uno scossone dalle parti di via Terme di Traiano, se è vero che la conferma dell’avvocatessa pareva abbastanza certa fino a qualche settimana fa. E invece l’incarico di facente funzioni dato a Roberto Di Cicco, che se la giocherebbe anche per il ruolo di futuro commissario, ha sorpreso non poco.

Dietro alla scelta l’azione politica della Mari, che avrebbe presentato in Regione una documentazione copiosa su presunte criticità amministrative. Una serie di mail per convincere chi di dovere a riflettere a fondo prima di prendere una decisione, anche perché la Matranga era espressione di una forza politica antagonista di Fratelli d’Italia e del centrodestra, vale a dire il Pd. Ora con ogni probabilità si aspetterà il verdetto delle elezioni, comunali ed europee, prima di tornare a valutare la situazione e ad interrompere questa fase da “vacatio” amministrativo. Ad ogni modo la partita resta molto aperta.