Mammografie Andos, ancora 18 posti disponibili

C’è ancora posto per il mese della prevenzione del tumore al seno. Lo ha comunicato l’associazione Andos di Civitavecchia e Santa Marinella all’Assessore ai Servizi sociali, Deborah Zacchei, che invita quindi la popolazione a partecipare, ringraziando l’associazione per il lavoro svolto. I posti disponibili per mammografie dalle 10,50 alle 14,00 sono 18. Per ulteriori informazioni, aggiunge l’Assessore, è possibile telefonare allo 0766 547138 sede Andos il martedì e il giovedì dalle 16,30-19,00. Lo fa sapere il Comune di Civitavecchia.