Maltrattamenti Rsa, i senatori della Lega: “Assicurare la tutela degli ospiti. Speranza avvii accertamenti”

“Serve avviare opportuni accertamenti in ordine al fenomeno dei maltrattamenti degli anziani presso le rsa: è questa la richiesta della Lega al Ministro Speranza. Il recente caso di orrori presso una struttura di Santa Marinella e l’indagine nei confronti di 17 operatori sanitari solleva nuovamente l’attenzione su un tema che scuote nel profondo l’animo di tutti noi e per il quale occorre attuare specifiche misure di prevenzione. La Lega chiede al Ministro se ritenga – come noi riteniamo – doveroso e urgente verificare il benessere dei nostri anziani presso le strutture presenti nel nostro Paese ed individuare misure idonee ad assicurare la più ampia tutela alle persone ospitate, anche prevedendo l’installazione di sistemi di videosorveglianza. L’introduzione di tali sistemi per la sicurezza in strutture come Rsa e asili nido è una battaglia storica della Lega, per il quale abbiamo già presentato le nostre proposte in Parlamento”. Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega firmatari dell’interrogazione: William De Vecchis, Gianfranco Rufa ed Umberto Fusco.