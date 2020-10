Maltempo sul territorio, tromba d’aria a Santa Marinella. Tour de force dei VVF

Il maltempo si abbatte sul territorio. I Vigili del Fuoco della caserma Bonifazi, sono stati impegnati a causa delle forti piogge, a far fronte alle numerose chiamate di soccorso ricevute. Durante la notte del 14, sono stati numerosi gli interventi per allagamenti, infiltrazioni e verifiche di stabilità. A Santa Marinella le conseguenze più significative, visto che si è abbattuta una tromba d’aria che ha causato danni alla facciata di uno stabile sito in via delle Camelie. I VVF hanno dovuto mettere in sicurezza l’area, rimuovendo i detriti lasciati dal forte vento. Nessun ferito. I Vigili del Fuoco al momento sono impegnati in via delle Begonie, dove la furia del vento, ha scoperchiato diversi tetti di abitazioni, provocando un alto numero di danni. L’equipaggio della 17A sta provvedendo alla rimozione di numerose tegole, pannelli fotovoltaici e materiale di impermeabilizzazione che la violenza del vento ha strappato dal tetto. A seguito di ciò anche le automobili parcheggiate al di sotto degli stabili in indirizzo hanno subito dei danneggiamenti.