Maltempo, scuole pubbliche chiuse a Ladispoli. Grando: “Ora verifiche approfondite sugli edifici”

"Per ragioni di sicurezza, ho disposto con apposita ordinanza la chiusura di tutte le scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, compresi gli istituti superiori e gli asili nido comunali, per la giornata di domani, venerdì 9 ottobre"

Riceviamo e pubblichiamo. Il violento temporale che si è abbattuto oggi su Ladispoli ha provocato allagamenti in diverse zone della città, disagi alla circolazione e danni a numerosi edifici pubblici, tra cui diversi plessi scolastici e il Palazzetto dello Sport.

È stata una giornata particolarmente difficile, durante la quale si sono registrate numerose situazioni di criticità che hanno richiesto interventi urgenti su tutto il territorio.

Per ragioni di sicurezza, ho disposto con apposita ordinanza la chiusura di tutte le scuole pubbliche, di ogni ordine e grado, compresi gli istituti superiori e gli asili nido comunali, per la giornata di domani, venerdì 9 ottobre.

La decisione si è resa necessaria per consentire agli uffici competenti di effettuare verifiche approfondite sulle condizioni degli edifici scolastici e di eseguire gli eventuali interventi di ripristino e messa in sicurezza.

Anche i dirigenti degli istituti superiori, che abbiamo contattato nel corso della giornata, hanno segnalato disagi all’interno delle rispettive strutture.

Per la giornata di domani è stata inoltre disposta la chiusura del “PalaSorbo”, interessato anch’esso da criticità conseguenti al maltempo.

Gli interventi sul territorio proseguono e continueranno nelle prossime ore, con l’obiettivo di superare le situazioni di maggiore criticità e ripristinare quanto prima le normali condizioni di sicurezza.

Rivolgo un sentito ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Locale, alle Forze dell’Ordine, ai volontari della Protezione Civile e al personale comunale, che sono intervenuti prontamente con grande impegno e professionalità e che, ancora in queste ore, stanno lavorando per garantire assistenza e sicurezza alla nostra comunità.

Voglio ringraziare inoltre tutti quei cittadini che, nel momento dell’emergenza, non sono rimasti a guardare, ma si sono messi a disposizione per aiutare chi era in difficoltà.

Invito tutti alla massima prudenza, anche in considerazione dell’allerta meteorologica ancora in vigore per la giornata di domani, evitando gli spostamenti non necessari e prestando attenzione alle comunicazioni ufficiali.

Continueremo a seguire con la massima attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo come priorità assoluta la sicurezza dei cittadini.

Il Sindaco

Alessandro Grando