Maltempo, la tenda dei tamponi si allaga di nuovo. Oggi la Protezione Civile ne monta una nuova

A causa del maltempo ieri la tenda fuori l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia si è allagata di nuovo e si sono riscontrati dei disagi nella prosecuzione dell’attività dei tamponi. Grazie all’aiuto della protezione civile, in particolare di Daniele Di Micco e Valentino Arillo oggi alle ore 12 verrà montata una tenda nuova. Il lavoro è comunque proseguito manualmente pur se senza la corrente elettrica dei cavi a terra che si sono bagnati. “Il direttore generale ringrazia di cuore per l’aiuto e la disponibilità dimostrati, e per la tenda che verrà montata domani mattina. Il lavoro che stiamo svolgendo è molto importante e siamo grati del sostegno che stiamo ottenendo. Ancora una volta è la dimostrazione che insieme c’è la possiamo fare”, fa sapere la Asl.