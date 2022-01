Maltempo, divelta la copertura di un tetto in via Falda. I VVF rimettono in sicurezza l’area

L’ondata di maltempo che da stanotte ha imperversato su Civitavecchia ha impegnato particolarmente i Vigili del fuoco della caserma Bonifazi, che hanno girato la città per rimettere in sicurezza le zone colpite dalle forti raffiche di vento. Verso le 11.00 i Vvf sono intervenuti in via Falda al civico 3 per una copertura di un tetto in legno completamente divelta. La struttura di circa 200 metri quadri si è completamente ripiegata su se stessa e i vigili del fuoco hanno faticato non poco per rimettere in sicurezza l’area. Visto la mole della copertura e le forti raffiche di vento si è reso necessario l’aiuto degli specialisti SAF, speleo alpino fluviale, che hanno coadiuvato gli uomini della 17A ad assicurare la copertura in legno.