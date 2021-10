Maltempo, cade il ponteggio di un palazzo. I VVF a lavoro per mettere in sicurezza l’area

Questo pomeriggio, verso le ore 15, i Vvf si sono recati in via Bramante altezza civico 41, per il distacco di un ponteggio dalla facciata del palazzo in indirizzo

L’ondata di maltempo continua ad imperversare su Civitavecchia e con essa si infittisce la lista degli interventi da parte degli uomini della Bonifazi. Questo pomeriggio, verso le ore 15, i Vvf si sono recati in via Bramante altezza civico 41, per il distacco di un ponteggio dalla facciata del palazzo in indirizzo. I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono accorsi sul posto con la 17A e l’autoscala in modo da raggiungere agevolmente la parte alta della struttura. I Vvf tramite mototroncatori stanno tagliando e smontando la struttura adagiandone in terra piccoli pezzi in sicurezza. La ditta appaltatrice ha messo a disposizione un camion con braccio sollevatore così da tenere saldamente il ponteggio insieme all’autoscala. Gli uomini della Bonifazi sono ancora sul posto per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si sono registrati feriti.