Il maltempo continua a richiedere attenzione sul territorio di Tarquinia. Nella notte, i volontari dell’AEOPC sono intervenuti lungo la strada provinciale Roccaccia per rimuovere il fango presente sulla carreggiata e ripristinare le condizioni di sicurezza e percorribilità.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione dei Carabinieri Forestali. Ricevuta la comunicazione, due squadre di volontari hanno raggiunto il tratto di strada interessato e si sono messe al lavoro per liberare la carreggiata, consentendo così il ripristino della normale percorribilità.

Un intervento tempestivo, resosi necessario per affrontare i disagi causati dalle condizioni meteorologiche avverse e limitare i rischi per gli automobilisti in transito.

L’attenzione resta alta anche nella giornata di oggi, durante la quale il territorio è ancora interessato dall’allerta meteo. Si raccomanda pertanto la massima prudenza negli spostamenti, prestando particolare attenzione alle condizioni delle strade e a eventuali criticità legate al maltempo.