Un intervento di soccorso particolarmente impegnativo ha visto impegnati questa mattina i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Erano le 10.45 quando gli uomini della caserma Bonifazi sono stati allertati dalla Sala Operativa dei Vigili del fuoco per un soccorso a persona nella zona del Fontanile della Fontanaccia, a La Bianca. A richiedere l’intervento dei soccorsi sono stati gli amici che si trovavano insieme a un uomo di poco più di sessant’anni, colto improvvisamente da un malore mentre si trovava nell’area.

Raggiungere il punto indicato non è stato semplice. La particolare impervietà della zona ha reso necessario un intervento articolato da parte delle squadre dei Vigili del fuoco, che sono riuscite ad arrivare sul posto utilizzando mezzi fuoristrada 4×4. Una volta raggiunto l’uomo, i soccorritori lo hanno affidato alle cure del personale sanitario, giunto nell’area con l’elisoccorso.

Dopo le prime cure e la stabilizzazione delle condizioni, il sessantenne è stato verricellato a bordo dell’elicottero e trasferito al Policlinico Gemelli di Roma per le successive cure. Un intervento che ha richiesto un’importante collaborazione tra Vigili del fuoco e personale sanitario, con particolare difficoltà nella fase di raggiungimento del luogo in cui si trovava l’uomo, a causa delle caratteristiche del territorio.