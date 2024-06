“Civitavecchia Popolare saluta il neo eletto sindaco Marco Piendibene e gli porge i migliori auguri di buon lavoro. Non potevamo certo permettere che questa destra becera, dopo cinque anni di nulla, continuasse a fare danni nella nostra città. Per questo, superando le nostre storiche divergenze con il PD, per il superiore bene di Civitavecchia, malgrado il veto messo nei nostri confronti, abbiamo votato e chiesto di votare antifascista.

E’ stato il voto di quanti hanno voluto mandare a casa una amministrazione fascista e inconcludente, determinandone la sconfitta; i numerosi voti a favore di Marco Piendibene hanno mostrato il volto di una città non rassegnata e con animo democratico che ha inteso riversare sulla nuova amministrazione le aspettative di un cambiamento radicale nel segno della buona occupazione, dello sviluppo e della tutela dell’ambiente, della giustizia sociale, del rispetto dei diritti specie per i più deboli, del ripristino dei rapporti tra i cittadini e la politica, evidenziato dell’ulteriore aumento dell’astensione.

In tal senso bisogna impedire, però, che salgano sul carro dei vincitori coloro che sono passati da sinistra a destra e viceversa e stanno tentando di mettere una ipoteca sul nuovo governo cittadino. Un segnale importante sarà anche quello di sventare questi squallidi tentativi. Sappiamo che sarà dura e difficile ma questa è veramente una grande opportunità. Civitavecchia Popolare è pronta a vigilare unitamente a tutte le altre soggettività associative e sindacali affinché vengano attuati tutti i progetti per il bene della città, pronta, in caso contrario, a fare opposizione”. Lo afferma Civitavecchia Popolare.