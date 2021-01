Magliani: “Osservatorio Ambientale, ulteriore passo verso la fase operativa”

Si è tenuta oggi la riunione del’Osservatorio Ambientale, indetta in modalità videoconferenza, per definire le formalità necessarie per la ripresa delle attività del Consorzio per la gestione dell’Osservatorio Ambientale. Come spiega Manuel Magliani, Vicesindaco con delega all’Ambiente, alla presenza dei sindaci intervenuti “Si è concordata la bozza di convenzione per l’adesione e di statuto, che dovrà essere adottata dai Comuni. Nel contempo sarà avviato un confronto per recuperare le risorse che, in virtù della convenzione, spettano al Comune di Civitavecchia, da destinare alla realizzazione dei progetti in materia ambientale e di tutela della salute pubblica che il consorzio ha in corso di definizione. Tra i temi trattati, di particolare importanza l’introduzione della figura del Direttore scientifico della struttura, che dovrà possedere requisiti di comprovata competenza in materia tecnica, ciò a significare l’impulso che si vuole dare al Consorzio teso a una maggior capacità di incidere nelle politiche di sostenibilità ambientale ad ausilio dei Comuni del comprensorio”.