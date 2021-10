Maggioranza in crisi, weekend caldo per salvare la Giunta Tedesco

In piedi ci sono tutte le ipotesi: a cominciare da un passaggio al gruppo misto dei tre dissidenti, anche se c'è chi non esclude che l'avventura di questa Giunta sia ai titoli di coda

Sarà un weekend di passione per l’amministrazione comunale di centrodestra. Domani ci potrebbero essere dei confronti importanti sull’asse Roma-Civitavecchia, tutti interni alla Lega. La querelle riguarda proprio il Carroccio, dopo lo strappo dei tre dissidenti. Lunedì è in programma un consiglio comunale chiave, quello dedicato all’approvazione del bilancio consolidato. Serve una maggioranza per ottenere il fondamentale si, cosa che la scorsa settimana il sindaco Tedesco non aveva. In piedi ci sono tutte le ipotesi: a cominciare da un passaggio al gruppo misto dei tre dissidenti, anche se c’è chi non esclude che l’avventura di questa Giunta sia ai titoli di coda.