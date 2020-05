Maggioranza di fuoco, Tedesco minaccia le dimissioni

Non basta la pandemia a placare gli animi all’interno della maggioranza di centrodestra. Ogni riunione è contraddistinta da attacchi e sguardi in cagnesco, come è avvenuto anche quest’oggi, in un meeting nel quale si sarebbe dovuto parlare esclusivamente di bilancio. Un tema decisamente importante, visti i tempi che corrono e le criticità che attanagliano la città. E invece, la nuova geografia politica di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi sta facendo la differenza in negativo. Così è stato chiesto al sindaco Ernesto Tedesco nuovamente l’azzeramento della giunta comunale. Lista La Svolta e un pezzo della Lega, proprio il partito del primo cittadino, chiedono maggiore spazio di manovra. In pressing anche sulle deleghe di Forza Italia, in particolar modo i lavori pubblici e l’urbanistica. Rimescolare completamente le carte, questo è quanto vorrebbe una parte della squadra del centrodestra. Rivedere alcuni incarichi e deleghe, è invece il massimo dell’apertura di Tedesco che avrebbe minacciato di rassegnare le dimissioni domattina. Anche se non è la prima volta che il primo cittadino se ne esce in questa maniera per spezzare un’impasse politico interno alla sua maggioranza. In nottata un incontro che potrebbe rimettere insieme i cocci di una rottura che in questa fase è ancora più grave. In tempi da coronavirus, lasciare il Pincio in mano ad un commissario sarebbe letteralmente da incoscienti.