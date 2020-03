M5stelle: “Tedesco vieta la corsa, ma con sacchetto di plastica in mano si può fare”

“Oggi è stata emanata un’ordinanza per cui sono vietate passeggiate e qualsiasi sport all’aperto. Forse i nostri fantastici amministratori hanno dimenticato che non si può uscire di casa e, anche in questo contesto la raccolta differenziata si sta dimostrando un valore aggiunto per migliorare le condizioni ambientali in cui vivono la quotidianità

i cittadini Civitavecchiesi. In questa ottica sembra alquanto assurdo confermare la raccolta itinerante della plastica, un metodo di raccolta che rischia assembramenti e possibilità di espansione del contagio. Come in altre occasioni già capitato, vogliamo mostrarci collaborativi e chiedere al trittico Tedesco Magliani Grasso di interrompere la raccolta itinerante della plastica da subito, in quanto può creare seri problemi alla salute dei cittadini”, il Movimento 5 stelle Civitavecchia.