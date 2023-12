M5Stelle: “I 35 milioni di euro dal Governo? Una supercazzola, sono gli stessi annunciati a gennaio”

“Se Ugo Tognazzi fosse ancora tra noi, avrebbe elogiato con sarcasmo gli applausi per la magnifica ‘Supercazzola’ perpetrata dal centro destra con gli ultimi roboanti annunci. Ricordate i titoloni che a gennaio annunciavano l’accordo storico di Fiumaretta-Italcementi, che portava sul nostro territorio un investimento da 35 milioni di euro? L’annuncio era stato fatto direttamente dal Ministro Salvini, che nella stessa occasione aveva anche indicato in Ernesto Tedesco l’unico candidato Sindaco per il centro destra a Civitavecchia. Sulla stampa degli ultimi giorni, invece, leggiamo di altri finanziamenti ottenuti grazie ad alcuni emendamenti del governo che vuole tanto bene a Civitavecchia. Un primo emendamento stanzia 19,5 milioni di euro per il nostro porto, e subito dopo un secondo emendamento quasi raddoppia la somma portandola a 35 milioni di euro (questo 35 non vi suona familiare?). Tuttavia, la realtà si svela nel confronto con i fatti successivi: Nella Legge di Bilancio, il governo non inserisce i soldi per Civitavecchia. Allora, le proteste dal territorio portano prima all’emendamento che porta solo 19,5 milioni, e successivamente a un secondo emendamento che permette di raggiungere i 35 milioni. Ad un lettore poco attento potrebbe quasi sembrare che sul nostro territorio siano arrivati 70 milioni, ma che in realtà sono sempre gli stessi 35 milioni celebrati due volte a suon di fanfara. La confusione tra i cittadini è alimentata da titoloni che suggeriscono un flusso costante di fondi verso Civitavecchia, quando in realtà la situazione è molto più complessa. Infatti, l’entusiasmo del centro destra cela una verità scomoda: quei 35 milioni possono essere utilizzati solo se il Comune consegna il sito di Fiumaretta bonificato all’Autorità di sistema Portuale. Nonostante gli impegni sottoscritti, il Comune non dispone attualmente di tali risorse, rendendo l’intera ‘valanga di soldi’ un miraggio finora irraggiungibile. Con l’approccio della campagna elettorale e la consapevolezza del fallimento amministrativo nel territorio, il centro destra sembra cercare di ingannare i civitavecchiesi con promesse vuote. La triste verità è che le azioni amministrative hanno finora solo privato la città di molte opportunità, dal parco Saraudi a Campo dell’Oro allo stadio Fattori, per citarne solo due”. Lo dichiara il Gruppo M5s Civitavecchia.