M5stelle, Civitavecchia Popolare e Lista D’Antò: ecco tutti i nomi dei candidati

Diramati gli elenchi delle liste che sostengono Enzo D’Antò come candidato a sindaco. Ecco i nomi dei candidati al consiglio comunale.
Candidati MOVIMENTO CINQUE STELLE
LECIS ALESSANDRA
ANSIDERI SIMONE
APREA LUCIA
ARCADI ETILIO detto ROBERTO
CARDINALE SALVATORE
D’AMBROSIO ELENA
DE ANGELIS GIOVANNI
DELLA GATTA MARCELLO
FATTORI VALERIO
FOCONE VALENTINA
FORTUNATO FRANCESCO
FUSTAINO FLAVIO
ILI FABRIZIO
MATRICARDI ALESSANDRO
MENDITTO DARIO
MONTI MARIA RITA
NOLVELLI IOLANDA
PACINI DANIELA
RENZI GIANLUCA
SANNA ELENA
SANTANGELI SABRINA
TANDURELLA EMANUELE
VENTINI SERENA
VITALI STEFANO
Candidati CIVITAVECCHIA POPOLARE
BAFFETTI FABRIZIO
BALSANO MARCELLO
BENEVENTO MARIA ROMANA
CORVI CLETO
D’ANGELO ALICE
DE PAOLI ANTONIO
GALLO ELISABETTA
GORGORETTI ALBERTO
GRANDE GAETANO
LOMBI LUCIANO
LORENTI GARCIA MANOLA
MALAGUTI MARTA
MANCIN detto MANCINI MATHIAS
OLIVA DARIO
OLIVIERI MONICA
PARLA FRANCESCA
PUPPI MAURIZIO
RICOTTI SIMONA
ROCCHI MAURIZIO
SEIDENARI LUCA
SINI LUIGI
TARTAGLIA ROBERTO
TEDDE CHIARA
VARCHETTA GIULIANO
Candidati LISTA D’ANTO’ SINDACO
ANGIOI ROBERTA
ASTUTI VIVIANA
BILOTTI LAURA
CANGANI GIANCARLO
CARANNANTE MATTEO
CIPRIANO ROCCO
COSTA FRANCESCO
COZZELLA RENATO
COZZOLINO CLAUDIO
D’ANTO’ EMANUELE
DE FAZI SERENA
DI GENNARO CONCETTA detta KETTY
ESPOSITO PASQUALE
GALIA GASPARE detto RINO
IZZI MASSIMO
LAURETI LUCIANO
LOTTO GIUSEPPE detto PINO
MALFATANI FABIO
MANDALA’ STEFANIA
MUREDDA SARA
NAPOLI RAMONA
PANNELLA OLIMPIA
ROVERE MARTA
VECCHIATO PAOLA