M5S: “Una settimana per verificare la sostenibilità del subappalto a CSP”

Riceviamo e pubblichiamo. Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle di Civitavecchia accoglie con attenzione gli sviluppi emersi dall’incontro tra il sindaco Marco Piendibene, l’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera e i rappresentanti di ASTRAL, nel corso del quale è stato concordato un termine di una settimana affinché i tecnici di CSP e BIS individuino una possibile soluzione per rendere economicamente sostenibile l’eventuale subappalto di servizi alla nostra municipalizzata. Si tratta di un passaggio importante, che consente di proseguire il confronto su una vicenda estremamente complessa, ma che richiede ancora verifiche tecniche, economiche e soprattutto giuridiche.

Come già evidenziato dal nostro gruppo dopo l’audizione in Regione, non possiamo affrontare questa partita con soluzioni affrettate o basate esclusivamente sulla volontà politica. Il nodo centrale resta la sostenibilità economica dell’operazione. L’articolo 14, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, relativo al divieto di soccorso finanziario, impone infatti precisi limiti alle società a partecipazione pubblica e non consente di trasferire su CSP attività strutturalmente in perdita.

La capogruppo Alessandra Lecis dichiara: “La disponibilità manifestata dalla Regione e il lavoro congiunto avviato tra i tecnici rappresentano un’opportunità che va certamente approfondita. Tuttavia, la nostra posizione resta improntata alla massima responsabilità: salvaguardare i posti di lavoro e il futuro di CSP, senza esporre la società a operazioni economicamente insostenibili o a possibili violazioni normative. Non possiamo permetterci di risolvere un problema creandone uno ancora più grande. Attendiamo quindi l’esito del lavoro di questa settimana, con l’auspicio che possa emergere una soluzione concreta, verificabile e realmente percorribile”

Il consigliere Dario Menditto aggiunge: “L’ampliamento dei servizi ipotizzato per rendere sostenibile il subappalto merita un approfondimento serio. Occorre però verificare quali servizi aggiuntivi possano essere effettivamente affidati, con quali risorse e con quali garanzie di copertura dei costi. Non basta individuare una formula sulla carta: serve un piano che regga sul piano economico e giuridico. Resta inoltre fondamentale chiarire il quadro relativo alla linea speciale Porto-Stazione, sulla quale abbiamo già evidenziato criticità che non possono essere sottovalutate” Il Movimento 5 Stelle ritiene che questa fase debba essere affrontata con spirito costruttivo, senza preclusioni ideologiche ma anche senza scorciatoie. La tutela dei lavoratori non può essere separata dalla solidità dell’azienda che li impiega: un’operazione che oggi garantisse un risultato occupazionale, ma domani compromettesse l’equilibrio finanziario di CSP, non rappresenterebbe una soluzione.

Continueremo a seguire ogni passaggio, chiedendo chiarezza sui risultati del confronto tecnico e sulle prospettive della linea Porto-Stazione. Il nostro obiettivo resta uno: difendere il servizio pubblico, tutelare i lavoratori e garantire un futuro solido alla nostra partecipata.

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle Civitavecchia