M5S Tarquinia su chiusura scuole: “Chiediamo trasparenza sui dati dei contagi”

Il sindaco Giulivi renda noti i dati dei contagi che hanno portato alla chiusura di tutte le scuole sul territorio comunale di Tarquinia. “La decisione di chiudere le scuole ha gettato nel panico un’intera comunità che dall’oggi al domani ha dovuto organizzare la gestione dei figli in orario scolastico senza poter contare su congedi parentali o bonus baby sitter. Purtroppo dopo il primo giorno di didattica a distanza abbiamo constatato come molti studenti delle scuole primarie siano assistiti dai nonni, con un rischio esponenziale di trasmissione del virus proprio verso la categoria sociale che dovrebbe essere più tutelata. Le scuole elementari e medie sono aperte in tutta Europa, e tale è la linea politica del governo e della Regione Lazio. Chiediamo quindi al sindaco di diffondere alla cittadinanza i dati dei contagi nelle scuole di Tarquinia poiché sull’ordinanza della Ordinanza Sindacale n. 37 del 30 Ottobre 2020 non sono riportati”. Lo dichiara il M5Stelle Tarquinia.