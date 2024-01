M5S: “Aderiamo con convinzione all’appello delle Ardite per una manifestazione antifascista”

"Viviamo purtroppo in un periodo in cui nuovi e vecchi fascismi alzano la testa nell'indifferenza generale"

“Il M5S di Civitavecchia raccoglie con convinzione l’appello delle Ardite per una manifestazione volta a rimarcare il carattere, la vocazione e la storia antifascista d’Italia e di Civitavecchia. Viviamo purtroppo in un periodo in cui nuovi e vecchi fascismi alzano la testa nell’indifferenza generale. Un periodo in cui l’antipatriottica destra di governo cerca di diffondere la sciocca convinzione che chi ha resistito e chi ha oppresso possano essere paragonati a due tifoserie contrapposte: niente di più falso e anti storico. Quindi, nel condannare ancora una volta le improvvide parole del sindaco su un canto di lotta e di libertà qual é Bella Ciao, come M5S rifiutiamo il revisionismo storico sulla Resistenza e sul fascismo e aderiamo all’appello convinti che, di questi tempi, anche rimarcare l’ovvio sia assolutamente necessario”. M5stelle.