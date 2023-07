Lutto in città, è morto per un arresto cardiaco il 35enne Claudio Caucci

Una notizia terribile che ha gettato nello sconforto tanti cittadini. E’ morto a soli 35 anni Claudio Caucci, un ragazzo che in tanti ricordano come solare e disponibile con tutti. Il giovane si trovava a Bari. Ha lavorato per tanti anni presso un negozio di parrucchiere, molto conosciuto sul territorio. In poche ore si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio sui social. Caucci lascia una figlia. Le esequie si terranno domani, mercoledì 26 luglio, presso la chiesa di San Francesco Di Paola alle ore 16.