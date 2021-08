Lutto in città, è morto lo stimato Tecnico Ortopedico Marco Battaglini

Lutto in città. E’ venuto a mancare il Dottor Marco Battaglini, Tecnico Ortopedico, stimato e apprezzato professionista molto conosciuto a Civitavecchia. Un malore improvviso lo ha stroncato, gettando nello sconforto la moglie, le due figlie e tutti quelli che lo conoscevano. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze. Di seguito il bellissimo pensiero pubblicato dall’azienda OrthoFarma Vignati. “Ci ha lasciato improvvisamente il Dott. Marco Battaglini, Tecnico Ortopedico storico della nostra azienda. Ci ha insegnato che le persone in difficoltà, che si avvalgono della nostra ortopedia, debbano essere aiutate affinché possano avere una buona qualità di vita e quindi cercare di risolvere ogni loro problema. Di lui ricorderemo i momenti più belli trascorsi insieme, le battute sempre pronte, la grande umanità, la grande professionalità, ricorderemo il suo sorriso leale e schietto che regalava ogni volta che entrando in negozio ci augurava il buongiorno”.