Lutto a Civitavecchia, è venuto a mancare Massimo Arcioni, persona molto conosciuta in città. Funzionario della Cassa di Risparmio, lascia moglie e figlie all’età di 77 anni. Laureato in Economia e Commercio, in epoca giovanile ha militato nella Civitavecchiese. La redazione si unisce al cordoglio. I funerali si terranno giovedì alle 10 presso la Chiesa dei Salesiani.