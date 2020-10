Lutto ad Allumiere, si è spento il maestro Rossano Cardinali

Allumiere in lutto: il paese collinare perde un altro pezzo da novanta. È infatti deceduto questa mattina nella sua casa il grande maestro direttore Rossano Cardinali stroncato da un male incurabile. Rossano è stato una persona eccezionale che ha saputo portare la musica allumiererasca nel gotta del mondo musicale di alto livello. Oggi Allumiere ne piange la sua scomparsa, ma visto che era noto e amato in tutti i Comuni del comprensorio tutti ne stanno soffrendo e si stanno susseguente i messaggi di cordoglio. Rossano, che il prossimo 28 novembre avrebbe compiuto 51 anni, ha lottato fortemente contro un terribile male e alla fine ha purtroppo ceduto. Allumiere ha perso un pezzo importante di storia, un uomo che ha saputo portare il paese alla ribalta nazionale e che si è speso tantissimo per l’associazione musicale, la scuola musicale e la banda Amici della Musica di Allumiere. Diplomato al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma è poi entrato a far parte della banda dei Carabinieri; da sempre è uno dei maestri della scuola musicale di Allumiere ed è stato un grande organizzatore di eventi musicali. Rossano, infatti, era un vero vulcano quando si trattava di fare musica, di dar vita ad eventi e di portare Allumiere la sua musica nei luoghi più importanti. Simpatico, solare, intelligente, carismatico, travolgente era amato fortemente da tutti i suoi ragazzi e da tutti quelli che l’hanno conosciuto. Ha cresciuto nella musica intere generazioni: per anni infatti ha portato il progetto della musica nelle scuole facendo conoscere ai bambini fin dall’Infanzia la bellezza della musica e infondendo l’amore per la musica. Era amato da tutti, giovani e meno giovani, perché riusciva a coinvolgere ognuno e sapeva rispettare i caratteri e le peculiarità di ciascuno. Era forte e tenace, determinato e pieno di quella tigna allumierasca che lo ha portato a vincere tante battaglie. Ha collaborato con tutte le amministrazioni comunali di Allumiere portando il complesso strumentale in tutti gli eventi Allumiere e oggi gli Amici della Musica sono uno dei fiori all’occhiello del paese e del comprensorio. La notizia della sua scomparsa prematura ha lasciato il paese in completo silenzio e dolore, tutti lo stanno piangendo e si stanno stringendo intorno alla moglie, alla figlia e ai familiari di Rossano.

Le condoglianze. “Non posso che esprimere le condoglianze di tutta la Fondazione Cariciv per la scomparsa del Maestro Rossano Cardinali. Il territorio piange un suo artista, un suo uomo, uno dei migliori, capace di portare avanti progetti artistici che sopravviveranno alla sua vita terrena. Tantissime persone tolte dalle strade a colpi di musica e una infinità di progetto fatti. Solo un mese fa stavamo pianificando il Concerto di Natale, che faremo in Suo onore. Ciao Rossano, ci mancherai”, lo dichiara Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv. “Stamattina se ne è andato Rossano Cardinali. Per me un amico fraterno. Per la comunità di Allumiere un pilastro insostituibile. Componente della Banda nazionale dei Carabinieri, Maestro del complesso strumentale Amici della Musica ma soprattutto maestro di vita per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di condividere un pezzo di strada con lui. Lascerà un vuoto incolmabile, non solo ad Allumiere. Era riuscito a rendere gli Amici della Musica un centro di eccellenza artistica ma anche un luogo di richiamo per tantissimi ragazzi di tutto il territorio. Da lì nel corso gli anni sono usciti straordinari musicisti apprezzati ovunque. Ha lavorato fino alla fine con la passione e la tenacia di chi crede e ama quello che fa. Fino all’ultimo ha continuato a dirigere, a progettare e ad animare la sua comunità. Ci ha regalato momenti straordinari. L’ultimo lo scorso 12 settembre a Santa Marinella, un bellissimo concerto dedicato al cinema di Fellini. Alla sua famiglia un abbraccio fortissimo”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva). “E’ con estremo dispiacere e sincera commozione che ho appreso la notizia della perdita del Maestro Rossano Cardinali, uomo di grande spessore morale e musicista, compositore e direttore del Gruppo Bandistico di Allumiere “Amici della Musica”. Purtroppo le sue condizioni di salute si erano ulteriormente aggravate e lo avevano costretto ad annullare delle esibizioni concertistiche negli ultimi periodi. Ci piace ricordare che l’ultima sua esibizione, benché già la malattia lo stesse divorando, sia avvenuta a Santa Marinella dirigendo, come sempre magistralmente il “suo” Complesso Strumentale con il Concerto Celebrativo per i 100 anni della nascita di Federico Fellini “Suggestioni Felliniane”. Ci lascia un amico, un Maestro, un uomo dai grandi valori, e non sono frasi di circostanza, che con la sua arte ha saputo allietare chi lo ha ascoltato. A nome mio e di tutta la cittadinanza intendo esprimere un profondo sentimento di cordoglio alla famiglia”, lo scrive il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.