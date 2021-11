Lutto a Civitavecchia, è morto Tarcisio De Paolis

Civitavecchia piange Tarcisio De Paolis, proprietario dell’appartamento nel palazzo Manzi di piazza Leandra e custode degli affreschi del ‘500 che riproducono la stanza di Eliodoro di Raffaello in Vaticano. Carabiniere in pensione, sempre disponibile e sorridente con tutti, ha conservato questo patrimonio per cinquant’anni insieme alla moglie Teresa, trasferendosi al secondo piano per lasciare l’appartamento libero di fungere da museo. I funerali si svolgeranno lunedì mattina alle 11 presso la Chiesa della Cattedrale.