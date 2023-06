Lutto a Civitavecchia, è morto l’avvocato Ezio Calderai

Aveva 82 anni, lottava da anni contro una grave malattia. E’ morto Ezio Calderai, avvocato cassazionista, noto in città anche e soprattutto per la sua importante attività politica. Negli anni ’80 e ’90 è stato personaggio di spicco della Democrazia Cristiana. Fu sindaco, anche se per pochi mesi, assessore all’urbanistica nella giunta Barbaranelli. Ma anche presidente della Cassa di risparmio di Civitavecchia. Calderai fu anche strenuo oppositore della gestione della Fondazione Cariciv negli anni che portarono alla truffa da 19 milioni di euro patita in Svizzera dall’ente di via Risorgimento. Sono già tantissimi i messaggi di cordoglio inviati sui social, fra cui quello dell’ex sindaco Fabrizio Barbaranelli: “Ciao carissimo Ezio, ci mancheranno la tua amicizia, la tua cultura, la tua ironia”. I funerali domani mattina alle 11 alla Cattedrale. “Persona ovunque stimata, collega dalle chiare doti umane e professionali, ex sindaco della città: la scomparsa di Ezio Calderai lascia un senso di vuoto che sarà difficile colmare. Alla sua famiglia le mie sentite condoglianze, alla classe politica cittadina l’obbligo di saperne raccogliere nel modo migliore l’eredità di correttezza, visione e garbo”. Così il Sindaco Ernesto Tedesco ha ricordato la figura di Ezio Calderai sulla sua pagina Facebook.