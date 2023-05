Lungarini: “Migliorare la differenziata e possibile. A settembre nuovo tpl a regime”

E’ stato appena confermato alla presidenza di Civitavecchia Servizi Pubblici, ora fissa gli obiettivi per il prossimo anno. Fabrizio Lungarini ha incassato la nuova fiducia dal sindaco Ernesto Tedesco e dall’amministrazione comunale. “Ringrazio il sindaco Tedesco, il vice sindaco Magliani e tutta l’amministrazione comunale. La società non è più a rischio default e questa è la cosa più importante ma c’è ancora tanto lavoro da fare”. A cominciare dalla raccolta differenziata: “Migliorare la percentuale è possibile ma i cittadino devono fare uno sforzo nell’educazione e nella cultura del conferimento”. Sui trasporti i feedback sono positivi. “I bus elettrici stanno andando bene, vanno nella tratta Porto-Stazione e sulla linea C barrata. Ringrazio la “Tecnobus” per l’accordo. A fine anno valuteremo se proseguire e confermare entrambi i mezzi. Intanto ne abbiamo comperato uno in più a diesel, in modo da gestire ancora di più quelli a metano, che sono i più costosi. Il nuovo tpl? Entrerà a regime a partire dal mese di settembre”.