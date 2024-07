Lungarini “anticipa” Piendibene e si dimette da Csp: “Lascio con un semestre record”

“Il CdA uscente della partecipata cittadina approverà, nella seduta del 31.7.2024, la situazione patrimoniale ed economica al 30.6.2024 che vede risultato positivo per oltre 138 mila euro – fa sapere la partecipata comunale – . Il patrimonio netto positivo della società si attesta quindi a + € 754.875,83,00, mentre le casse della società possono contare su depositi liquidi per 890.000,00 euro. I ricavi totali, rispetto allo stesso periodo del 2023 registrano un aumento di quasi 494.000 euro (+4,4%), al netto del servizio di portierato non più gestito e della riduzione unilaterale del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio di manutenzione caditoie (che nel periodo ha inciso per – 125.000 euro).

La società, nel periodo in osservazione, ha beneficiato di diversi finanziamenti derivanti dalla partecipazione a Bandi e riportato importanti successi in azioni giudiziarie che hanno ulteriormente ridotto i rischi derivanti da azioni legali. Il Presidente del CdA, Avv. Fabrizio Lungarini esprime la propria soddisfazione per i risultati ottenuti in questi tre anni e mezzo di mandato e tiene a ringraziare i propri collaboratori:

“Insieme al CdA uscente e al D.G. abbiamo ereditato una società decotta e con un patrimonio netto negativo di oltre 4 milioni di euro. Insieme all’impegno di tutti, non ultimo il Socio Unico, siamo riusciti a chiudere ben tre bilanci in utile, invertendo completamente una tendenza che vedeva perdite strutturali di oltre 2 milioni all’anno. Questa ultima semestrale lascia in eredità un ulteriore attivo ai nuovi Amministratori che saranno nominati alla prossima Assemblea dei Soci. Per questo motivo, anche per favorire al meglio il passaggio di consegne, oggi ho comunicato ufficialmente le mie dimissioni da Presidente e Amministratore di CdA.

Auguro alla partecipata di continuare sul percorso tracciato e di raggiungere obiettivi ancora migliori di quelli che, con tanta tenacia, abbiamo raggiunto in questi tre anni e mezzo di faticoso lavoro. L’occasione è anche per salutare e ringraziare tutti i miei collaboratori di Villa Albani e degli altri uffici dislocati sul territorio. Il ringraziamento è doveroso a tutti i dipendenti e operai: dalle preziose AEC, alle nostre Farmaciste e ai Farmacisti, agli operatori del Cimitero e agli autisti del TPL che hanno saputo recepire quella che è stata la rivoluzione più grande; e ancora gli ausiliari della sosta e del servizio rimozioni, gli instancabili operai della Ficoncella, quelli della segnaletica stradale e del canile municipale; gli operatori del P.I.T. che hanno saputo creare un punto di riferimento per i tanti turisti in città; i dipendenti delle aree di sosta Isonzo e Feltrinelli, straordinari nel suggerire miglioramenti strutturali che hanno dato risultati importanti; gli operai del servizio caditoie che hanno garantito la sicurezza cittadina in caso di bombe d’acqua; i meccanici delle officine che in questi anni hanno garantito la funzionalità costante dei nostri mezzi; i dipendenti del pronto intervento, RID e ristoranti, che hanno saputo creare un rapporto empatico con i commercianti; gli operatori dell’ecocentro che hanno inventato un luogo di scambio, il centro del riuso, che ha fatto scuola non solo sul nostro territorio.

Lascio volutamente per ultimi, i responsabili, gli operatori e autisti del Porta a Porta e dello Spazzamento, veri e propri eroi che quotidianamente hanno sopportato critiche spesso immeritate continuando a fare del proprio meglio in tutte le condizioni meteorologiche. Ringrazio infine le organizzazioni sindacali che, dopo un inizio diffidente, hanno collaborato per la risoluzione dei conflitti in maniera attiva e competente, permettendo all’azienda di scongiurare anche un solo giorno di sciopero e creando un clima sereno e disteso all’interno di tutti i settori della società.