Lunedì i funerali di Giordano Sacchetti, il baby centauro morto in un incidente stradale

Si terranno lunedì prossimo, 11 dicembre i funerali di Giordano Sacchetti, il ragazzo di 17 anni morto in un incidente stradale in via Raffaele Sanzio giovedì scorso. Le esequie dello studente dell’istituto Guglielmo Marconi si svolgeranno presso la chiesa Evangelica di via Bastioni alle ore 14. Sulle dinamiche dell’incidente invece indaga la Polizia locale, che dovrà inviare una relazione alla procura della Repubblica. Fatale per il giovane sarebbe stato l’impatto con un muro, dopo una collisione con uno scooter.