Lunedì a Tarquinia consiglio comunale a porte chiuse

Convocato per lunedì 30 marzo 2020 alle ore 15,30 il Consiglio Comunale presso la Sala consiliare del Palazzo comunale. Vista l’emergenza Covid 19 la seduta si svolgerà senza la presenza del pubblico ed in modo da assicurare la distanza di oltre un metro tra tutti i gli amministratori partecipanti ed il personale di Segreteria. Sarà assicurata la ripresa dell’intera seduta e la sua trasmissione in streaming sui canali social della Città di Tarquinia. Questi i punti all’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio;

2. Scadenza versamento tosap e iipp anno 2020. proroga scadenza al 20/05/2020;

3. Approvazione del piano delle alienazioni e della valorizzazione del patrimonio immobiliare – anno 2020;

4. Adozione programma triennale opere pubbliche triennio 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori anno 2020 e programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2022;

5. Approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma per l’ anno 2020 e quantificazione del limite di spesa;

6. Ricognizione aree e fabbricati da destinare alla residenza, alla attività produttiva e terziaria e determinazione dei relativi costi di

concessione e cessione;

7. Documento unico di programmazione (dup) periodo 2020/2022 (principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – all. 4/1 al d.lgs. n.118/2011) – approvazione;

C_C816 – – 1 – 2020-03-24 – 0010387

8. Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – Esame ed Approvazione;

9. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 comma 1 lett.a) del d.lgs. n. 267/2000 derivante dalla Sentenza del

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 202/2018;

10. Ordine del giorno avente per oggetto: “Richieste e prime misure urgenti da attuare per il sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″: esame ed approvazione.