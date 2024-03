L’under 12 del Rugby Civitavecchia gioca in trasferta il 3 marzo con squadre di alto livello

Confrontarsi con team che hanno tra le file minirugbisti di livello, divertirsi e imparare a giocare nella difficoltà così è stato domenica 3 marzo a Roma.

I biancorossi della UNDER 12 del Rugby Civitavecchia si sono “scontrati” con squadre di ottimo livello e preparazione .

Tutti i minirugbisti hanno avuto modo di giocare, di mettersi alla prova e di fare esperienza che permetterà di raggiungere un livello ottimale per i prossimi incontri.

Dagli allenatori della UNDER 12 del Rugby Civitavecchia: “ Oggi abbiamo affrontato un raggruppamento più ostico, nel quale abbiamo trovato più difficoltà e che ci aiuta a capire meglio su cosa lavorare, sicuramente sul placcaggio che oggi è stato il nostro tallone di Achille, anche in fase offensiva abbiamo giocato poco nel largo e cercato troppo spesso la soluzione personale, tuttavia il bilancio della giornata è da considerare positivo, aldilà dei risultati del tabellino, abbiamo visto l’atteggiamento e l’adattamento al gioco di alcuni giocatori in crescita. Nota a margine giusto per la cronaca, due vittorie e due sconfitte”.