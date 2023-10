L’ultimo saluto a Marco Corti, tantissimi sportivi e studenti alla chiesa San Francesco di Paola

Studenti, ma anche sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Come Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv e Marco Piendibene, consigliere comunale del Pd e suo grande amico. Fra i più commossi i talenti del windsurf, su tutti il campione Mattia Camboni, che ha portato il feretro

Grande partecipazione e commozione alle esequie di Marco Corti, presidente della Lega Navale di Civitavecchia e professore molto apprezzato e conosciuto in città. I funerali si sono svolti alla chiesa San Francesco di Paola, dove in tanti hanno voluto dare un ultimo saluto al dirigente di vela. Studenti, ma anche sportivi e rappresentanti delle istituzioni. Come Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv e Marco Piendibene, consigliere comunale del Pd e suo grande amico. Fra i più commossi i talenti del windsurf, su tutti il campione Mattia Camboni, che ha portato il feretro.