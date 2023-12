L’ultimo saluto a Giordano Sacchetti: “Eri un eroe per tutti noi”

Tanta partecipazione ai funerali di Giordano Sacchetti, il giovane di 17 anni morto giovedì scorso in un incidente stradale fuori dalla scuola, l’istituto Marconi mentre era a bordo della sua moto. Alla chiesa Evangelica di via Bastioni, oltre ai famigliari sconvolti dalla dolorosa perdita, tantissimi amici, compagni di classe e di scuola, la comunità dei bikers. Il cugino ha letto una lettera molto toccante durante la messa: “Giordano era un eroe, una persona speciale sempre pronta ad aiutare gli altri. Non lo dimenticherò mai”. Gli amici hanno esposto uno striscione prima e dopo le esequie: “Nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta”.