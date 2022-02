L’ultimo commosso saluto a Mauro Nunzi. Il sindaco Tedesco: “Lascia una traccia indelebile”

"Ringrazio il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, al mio fianco in chiesa, e accolgo sin d'ora la proposta dell'Assessore Vitali, di dedicare a Mauro uno dei tanti luoghi nel quale ha lavorato. Serberò sempre il suo splendido sorriso nel cuore"

Tanta partecipazione all’ultimo saluto all’ingegnere Mauro Nunzi, ex dirigente all’urbanistica del Comune di Civitavecchia. Tanta gente ha preso parte alle esequie presso la Chiesa della Cattedrale, fra cui il sindaco Ernesto Tedesco che gli ha dedicato un pensiero commosso. “Abbiamo dato con dolore il nostro ultimo saluto a Mauro Nunzi. Prima nella camera ardente all’aula Pucci, poi in Cattedrale, tanti hanno voluto dedicare il proprio tributo all’uomo, al professionista, all’amministratore che lascia la sua traccia indelebile su un territorio che ha profondamente amato. Ringrazio il sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, al mio fianco in chiesa, e accolgo sin d’ora la proposta dell’Assessore Vitali, di dedicare a Mauro uno dei tanti luoghi nel quale ha lavorato. Serberò sempre il suo splendido sorriso nel cuore”.