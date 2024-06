Riceviamo e pubblichiamo. Ha riaperto oggi venerdì 28 giugno, nella sua sede storica, l’ufficio postale di Civitavecchia Centro, in Via Giordano Bruno, 11. Sono terminati, infatti, i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.

Nell'ambito degli interventi, è stato realizzato un nuovo impianto di climatizzazione che, infatti, oltre all'ottimizzazione del microclima interno alla sede in estate e inverno, sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale, consentirà una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica. L'intervento è in linea con il miglioramento del confort ma anche con le politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità e all'attuazione di azioni finalizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico e a garantire soluzioni efficienti e sostenibili per gli uffici postali e più in generale per tutti le sedi aziendali.