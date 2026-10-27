L’Osservatorio punta sull’educazione ambientale nelle scuole

Riceviamo e pubblichiamo. Promuovere l’educazione ambientale attraverso la scienza, l’osservazione e le nuove tecnologie. È l’obiettivo del nuovo progetto ideato dall’Osservatorio Ambientale per portare nelle scuole strumenti innovativi e laboratori didattici capaci di rendere lo studio delle materie scientifiche più coinvolgente e interattivo. Nei giorni scorsi si sono svolti i primi incontri con i rappresentanti degli istituti scolastici che fanno parte dei comuni del Consorzio per l’Osservatorio Ambientale e che hanno aderito all’iniziativa: Istituto Comprensivo Civitavecchia 2 (Flavioni), Istituto Comprensivo Don Milani (Calamatta e Borlone) di Civitavecchia, Istituto Comprensivo Ennio Galice di Civitavecchia, Istituto Comprensivo Piazzale della Gioventù di Santa Marinella e Istituto Comprensivo Piazza Marconi, di Vetralla. Un’occasione per illustrare le potenzialità del progetto e presentare alcune delle tecnologie pensate per avvicinare gli studenti alla pratica scientifica attraverso attività concrete, con materiali e strumenti che possono essere adattati ai diversi percorsi didattici. L’obiettivo è migliorare l’apprendimento della scienza e dei suoi principi, la conoscenza delle sorgenti emissive del territorio per sviluppare una maggiore capacità critica nei confronti dei dati ambientali e delle informazioni che l’Osservatorio stesso produce. L’intenzione dell’Osservatorio è mettere queste risorse a disposizione degli istituti che ne sono sprovvisti, valorizzando al tempo stesso le dotazioni già presenti. Per questo, dopo i primi incontri, le scuole hanno dato la propria disponibilità a ospitare sopralluoghi utili a verificare spazi, attrezzature e necessità specifiche. L’obiettivo è costruire interventi su misura, evitando sovrapposizioni e integrando le tecnologie esistenti. La proposta dell’Osservatorio Ambientale è quella di prevedere una convenzione con la quale prevedere il noleggio gratuito delle attrezzature in uso agli istituti, continuando a sostenere i costi di gestione e manutenzione. Un percorso che punta a trasformare la tecnologia in uno strumento concreto per imparare a osservare l’ambiente, leggere i dati nel modo corretto, formulare ipotesi, sperimentare e sviluppare una maggiore consapevolezza scientifica. Osservatorio Ambientale.