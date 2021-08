Lombardi alla Festa dell’Unità, ribadita posizione di contrarietà al gas al Ministro Cingolani

Si parla sempre dell'emendamento approvato in consiglio regionale sull'impossibilità di realizzazione di nuove centrali a combustibili fossili a Civitavecchia

Ha incontrato di recente il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, a cui avrebbe ribadito l’ultimo risultato ottenuto alla Pisana e il rispetto di quella particolare legge. Lo ha detto l’assessore regionale (con medesima delega) Roberta Lombardi durante il suo intervento alla Festa dell’Unità di Civitavecchia al Parco della Resistenza. Si parla sempre dell’emendamento approvato in consiglio regionale sull’impossibilità di realizzazione di nuove centrali a combustibili fossili a Civitavecchia. Si è discusso anche di PNRR, con il senatore Bruno Astorre e il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori. Soddisfatto il segretario del Partito democratico Stefano Giannini. Ieri da ricordare la partecipazione della senatrice Monica Cirinnà e l’europarlamentare Massimiliano Smeriglio. Tema all’ordine della serata la difesa dei diritti in Italia e in Europa.