Logistica, Mari: “La Escola Europea è un modello che rende il Lazio più forte”

“Ho testimoniato questa mattina la vicinanza della Regione Lazio alla Escola Europea Intermodal Transport, nelle cerimonie che salutano il ventennale della fondazione dell’istituto che forma professionalità nel campo della logistica tra Barcellona, Genova, Palermo e il sistema portuale del Lazio. Da commissario al lavoro, alla formazione e alle politiche giovanili e da presidente della Commissione Affari Europei credo molto in questo progetto e nella formula dell’Hub formativo, straordinaria occasione di condivisione di competenze, forte della collaborazione di enti, aziende e professionisti che sono partner convinti di questa esperienza. È la stessa impostazione che mi ha spinto, insieme al collega Marco Bertucci, a presentare la proposta di legge regionale sulla promozione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy), un importante passo per fornire ai nostri studenti sempre maggiori opportunità di crescita, dotandoli degli strumenti necessari a mettere i propri talenti al servizio del sistema Paese e dell’Europa. Il fatto che Civitavecchia ospiti un Campus grazie all’accordo settennale tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, la Escola Europea e l’ITS Giovanni Caboto, rappresenta per questa città e per il sistema portuale del Lazio un motivo di orgoglio. Ringrazio il direttore Eduardo Rodés per il riconoscimento assegnato alla Regione Lazio e l’Autorità di Sistema Portuale per continuare a credere in un progetto che troverà nell’ente che rappresento un solido sostegno”. Così Emanuela Mari, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.