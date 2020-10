Lockdown mascherato, nel nuovo Dpcm bar e ristoranti chiusi alle 18. Ecco il testo

Stop anche per palestre e piscine. Le regole per chi arriva dall'estero. Il premier Giuseppe Conte illustrerà il testo in giornata. Intanto ecco il DPCM

Tutto confermato, nonostante la contrarietà di alcune Regioni. Stop per bar e ristoranti alle 18. Ecco le misure anti Covid più stringenti nel tentativo di frenare l’ondata di contagi. Resteranno in vigore fino al 24 novembre. Fra i passaggi più attesi e temuti dai commercianti, quello sulla ristorazione. “Le attività (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie) ‘sono consentite dalle 5 del mattino fino alle 18 del pomeriggio”. Ok invece la consegna a domicilio, “nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”. Stop anche per palestre e piscine. Le regole per chi arriva dall’estero. Il premier Giuseppe Conte illustrerà il testo in giornata. Intanto ecco il DPCM.