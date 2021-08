Locale chiuso in via Duca D’Aosta, parla l’avventore: “Ricostruzione dei gestori inventata”

“In merito ai fatti accaduti in via Duca D’Aosta lo scorso 15 agosto, il mio Assistito respinge ogni tipo di addebito, contestando fermamente l’infondata ricostruzione effettuata recentemente sugli organi di stampa dai gestori del locale. Allo stato, l’unico dato certo è che la violenta condotta tenuta da uno degli addetti alla sicurezza ha costretto il mio Assistito a recarsi in ospedale, dove gli sono state riscontrate lesioni di cui si chiederà conto nelle opportune sedi”. Avv. Marco Paniccia.