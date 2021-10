Lo Stendhal riparte dal Red Carpet dell’ITFF. Prima uscita in presenza per l’istituto

Lo Stendhal, indirizzo Turistico Croce e Alberghiero Cappannari, riparte con il PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) con il bell’evento organizzato da Piero Pacchiarotti dell’ International Tour Film Festival all’Hotel San Giorgio. Si tratta della prima uscita in presenza per l’Istituto cittadino che si è sempre contraddistinto per la sua partecipazione agli eventi del territorio. “In realtà anche durante tutto il periodo della pandemia non abbiamo mai interrotto le attività di PCTO” spiega la Dirigente Scolastica professoressa Stefania Tinti “abbiamo tenuto moltissimi workshop e incontri con esperti on line, ma non possiamo negare che quando abbiamo rivisto gli studenti schierati con la divisa davanti all’Hotel San Giorgio abbiamo provato una certa emozione”. Così lo Stendhal prova a tornare alla normalità con tutte le precauzioni necessarie, spiega la prof Iacoponi responsabile del PCTO “Abbiamo voluto preparare per questa prima uscita gli studenti delle classi 5° A e B del Croce e della 5°AT del Cappannari, sia perché tutti maggiorenni e responsabili sia perché sono le classi che hanno più sofferto per l’emergenza covid. Gli studenti ci hanno come sempre resi orgogliosi per la loro serietà e puntualità assolvendo i loro compiti nel rispetto delle misure di prevenzione. Vogliamo ringraziare Piero Pacchiarotti per averci offerto l’opportunità di fare questa esperienza”