Lo Stendhal alla filiera agroalimentare di Tarquinia

Un percorso agroalimentare per riprendere le attività di conoscenza del territorio e delle preziose filiere alimentari che lo contraddistinguono per l’alta qualità. L’indirizzo Alberghiero Cappannari dello Stendhal riparte da Tarquinia con la guida esperta di Stefano De Paolis della Tenuta Gattopuzzo. Così gli studenti della 3° A Enogastronomia, nel rispetto di tutte le normative anti covid, ha svolto un itinerario attraverso le più importanti aziende della Tuscia. Prima di tutto la Centrale Ortofrutticola, con il suo Presidente Alessandro Serafini Serafella, che da oltre quarant’ anni, garantisce ai consumatori prodotti freschi e genuini. Poi la Cooperativa Pantano, grazie al Direttore Marco Federici, dove, con i grani locali, si produce la pasta “Etruschella” e infine da Agri Etruria una rete di produttori che mira a sviluppare le produzioni di eccellenza dove il Direttore Lucio Tombini ha voluto offrire a tutti uno spuntino delizioso. “E’ stato davvero importante per i nostri studenti riprendere questo percorso che, purtroppo avevamo dovuto interrompere durante la fase acuta della pandemia” Ha spiegato la professoressa Lalli . “Voglio davvero ringraziare tutti quanti ci hanno accolto con grande familiarità e professionalità: Luigi Serafini , Vice sindaco di Tarquinia, Alessandro Scibilia dell’ Azienda Olitar e Sergio Borzacchi Presidente Università Agraria di Tarquinia. Ma soprattutto Stefano De Paolis che è l’animatore del nostro progetto “A tavola con il produttore”. “Dobbiamo rifarci dei due anni che ci hanno bloccato, gli studenti sono affamati di conoscenze sul campo e di socialità per questo il nostro percorso continuerà giovedì con la visita a Excellence, l’ 8° fiera dedicata al food innovation, una manifestazione che accenderà i riflettori sui grandi temi del made in Italy enogastronomico dal “palco” di un teatro d’eccezione: il Roma Convention Center La Nuvola di Viale Asia a Roma” conclude la professoressa Lalli.