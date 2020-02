Non poteva mancare agli studenti dell’Istituto Stendhal, indirizzo Tecnico per il Turismo Croce, la possibilità di visitare il Salon des Vacances: una fiera per gli appassionati di vacanze e viaggi che si sviluppa su 3 palazzi con oltre 800 espositori. “Il Salon des Vacances”, supera ogni anno i 100.000 visitatori, vengono espositori da tutto il mondo ed è uno dei più importanti appuntamenti per gli operatori turistici europei – Spiega la Dirigente Scolastica professoressa Stefania Tinti – Dunque abbiamo voluto offrire ai nostri studenti la possibilità di unire l’esperienza professionale a quella culturale organizzando per le classi 5° dell’indirizzo Turistico, questo viaggio di istruzione a Bruxelles e Amsterdam”. Gli studenti infatti dopo aver soggiornato a Bruxelles si sono spostati ad Amsterdam dove hanno potuto visitare la Casa di Anna Frank, il Museo di Van Gogh, la bellissima Piazza Dam, il Damrak e il Begijnhof . “Sono stati quattro giornate intense e importanti – raccontano i ragazzi – Quest’anno il focus del Salon de vacances sono state le tematiche sportive e di eco- turismo. Quindi offerte basate sul ciclismo, passeggiate, nuoto, arrampicata, kayak e moltissimi suggerimenti per imparare a viaggiare con mezzi “eco-compatibili” … E poi moltissimi cooking show, prodotti artigianali di ogni parte del mondo. Insomma una esperienza completa nel mondo del turismo”.