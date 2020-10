Lo sport locale va in lockdown

Fino al 24 novembre sospesi eventi e competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato

Una notizia che era ormai attesa da un momento all’altro ma che metterà comunque in seria difficoltà le tante società locali. Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm che entrerà in vigore da domani, lunedì 26 ottobre, e avrà validità fino al 24 novembre. Il decreto prevede lo stop per tutti i campionati regionali, oltre a quelli provinciali già fermati col precedente Dpcm.

Questo quanto si legge nel decreto:

“Sospesi eventi e competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva”.