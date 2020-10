Lo sport locale piange la scomparsa di Ermanno Regina

Lutto nello sport cittadino: se ne è andato Ermanno Regina,72 anni, uno dei migliori prodotti in assoluto della pallavolo civitavecchiese. Pilastro della storica formazione di fine anni sessanta e anni settanta, e partecipante al campionato di serie B nazionale. Giocatore straordinario soprattutto per la sua versatilità: centrale ma all’occorrenza anche schiacciatore in zona 4 e addirittura palleggiatore grazie alla favolosa sensibilità di polpastrelli capaci di accarezzare la palla e servirla al bacio per gli schiacciatori. Insomma era quello che si dice un favoloso “universale”, ruolo di indubbia difficoltà è proprio solo dei giocatori in possesso di eccellenti fondamentali. Chiusa la parentesi agonistica, Ermanno Regina è rimasto nei ranghi della Asp con il ruolo di dirigente e di prezioso dispensatore di ottimi consigli soprattutto per le giovanissime leve.

il ricordo di Giampiero Romiti