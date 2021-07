Lo scrittore e il giornalista Massimo Cotto questa sera al salotto del Corso

Chiusura roboante per il Salotto del Corso. La rassegna culturale fortemente voluta dal sindaco Ernesto Tedesco chiude con il giornalista e scrittore di livello internazionale Massimo Cotto. “Questa sera al Salotto del Corso di fronte al Traiano avremo il piacere e l’onore di ospitare Massimo Cotto, impareggiabile conoscitore e narratore delle storie e degli aneddoti che hanno segnato la storia della musica e della cultura rock. Ha lavorato per diversi quotidiani e riviste italiane («Espresso», «Epoca», «Europeo», «Max») e internazionali («Billboard», «Howl!»). Per vent’anni in Rai come conduttore radio e tv, autore di numerosi programmi (Festival di Sanremo, Festival di Castrocaro), è direttore artistico del Festival di Castrocaro, del Premio De Andrè, di Astimusica, di Visionaria. Si dedica alla scrittura e alla conduzione radiofonica del programma «Buongiorno Dr. Feelgood e Mr. Cotto e Rock Bazar» su Virgin Radio. Vi aspettiamo alle ore 21 al salotto del corso, fuori il teatro Traiano. Stay rock” ha dichiarato il direttore artistico Giordano Tricamo.