Lo scrittore Anthony Caruana in lizza per il Premio Strega: “Emozione incredibile”

Anthony Caruana, fra gli scrittori top d’Italia. L’eclettico artista di Civitavecchia è stato segnalato con il suo romanzo “Contorni Opachi”, edito da Bertoni Editore, tra le opere meritevoli di partecipare al prestigioso Premio Strega, il più importante concorso letterario nazionale. “E’ una soddisfazione incredibile – racconta Caruana – anche una notizia inaspettata. Quando ho iniziato a scrivere non avrei mai immaginato di partecipare ad un concorso così importante. E’ stato come un fulmine a ciel sereno, un riconoscimento che rappresenta anche un motivo di orgoglio”.

Il romanzo di Caruana

Sono 62 i romanzi candidati e fra gli outsider presenti nella prestigiosa lista. “Quando ho iniziato a scrivere non avrei mai immaginato di partecipare ad un concorso così importante”. Un riconoscimento importante per il 42enne nato a Derby, nel Connecticut, trasferitosi a Civitavecchia all’età di quattro anni. Nella motivazione con cui è stato presentato per il Premio Strega 2021 il libro è descritto come “un romanzo che parla di solitudine, di vite spezzate e di odio che cova nascosto sotto un’apparente normalità”.