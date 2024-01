“Lo sblocco della Civitavecchia-Orte è un successo della Lega di governo”

Lo sblocco della Civitavecchia-Orte va salutato come un successo del buon governo e delle capacità di far seguire i fatti alle parole. Tutti i livelli del nostro partito hanno concorso, in particolare negli ultimi mesi, a questo risultato. Già un anno fa il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva inserito oltre 355 milioni di euro per la tratta da Monteromano a Civitavecchia nel contratto di programma con Anas, risultato che i coordinatori regionali di Umbria e Lazio di allora (Virginio Caparvi e Claudio Durigon) non mancarono di sottolineare. Ora che parte il dibattito anche sul tracciato per gli ultimi chilometri, lo seguiremo da vicino attraverso l’azione del nostro Sindaco Ernesto Tedesco, che dopo essersi battuto a tutti i livelli per assicurare il collegamento tra il nostro porto e il Centro Italia ora sarà il garante per vedere il tratto restante aperto al traffico entro la data del 2029. La Lega si conferma così forza trainante nello sbloccare progetti infrastrutturali, dedicando finalmente la giusta attenzione all’importanza di Civitavecchia. Una risposta indiretta anche ai piccoli apprendisti stregoni che in città scomodano il nome del partito nell’ingenuo tentativo di delegittimare la naturale candidatura del sindaco uscente, inseguendo improbabili progetti politici. Lega Civitavecchia