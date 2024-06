Lo scorso venerdì 14 giugno, nell’elegante e suggestiva cornice dell’hotel brizi country chic, si è disputata la cena sociale di fine stagione dello Juventus Official Fan Club “Centumcellae” che ha visto la presenza di un parterre di ospiti d’onore di pregevole fattura.

Circa 450 soci si sono ritrovati a bordo piscina per festeggiare la propria squadra del cuore, in una stagione complessivamente positiva.

Tra brindisi, canti e cori da stadio, i tifosi hanno fatto la fila per una foto e un autografo con alcuni ex calciatori juventini del passato e che sono rimasti nel cuore di tutti loro.

In particolare erano presenti Michele Padovano, che ha presentato anche il suo nuovo libro sul grande errore giudiziario che lo ha perseguitato per anni, Moreno Torricelli, Angelo “Soldatino” Di Livio, Alessio Tacchinardi e Fabrizio “Penna Bianca” Ravanelli.

Durante la serata il presidente Carlo Giummo ha rimarcato il fatto che il fan club, con 1611 iscritti, si è attestato come il terzo in tutto il mondo, risultato di prestigio e che è sicuramente anche frutto di un’organizzazione efficace per quanto riguarda trasferte, reperimento biglietti e altre iniziative legate alla Juventus, che hanno invogliato tutti questi tifosi ad iscriversi, anche da altre parti di Italia.

Al termine della serata, poco prima della torta di rito, è stato ufficializzato il cambio di nominativo del fan club con l’aggiunta della dicitura ORGOGLIO BIANCONERO.

E a quel punto il presidente Giummo non poteva non concludere questa splendida serata dicendo: “Sono orgoglioso di tutti voi” – aggiungendo il tipico motto juventino “fino alla fine!”